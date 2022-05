Başkan Okay'dan Demirciler Çarşısı Esnafına Ziyaret!

Her fırsatta vatandaşlarla ve çarşı esnafıyla bir araya gelen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Demirciler Çarşısı esnafını ziyaret ederek hasbihal etti. Kurban Bayramı’na hazırlanan çarşı esnafının sorunlarını dinleyen Başkan Okay, kısa bir konuşma yaparak şunları söyledi: “Şehrimizin tarihi çarşılarından biri olan Demirciler Çarşısı’nda esnafımızla bir araya geldik. Onlarla hasbihal ederek sorunlarını dinledik. Malum Kurban Bayramı yaklaşmaktadır. Esnafımızda bayram hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir. İnşallah bu bayram dönemi hem esnafımız açısından, hem de vatandaşlarımız açısından olumlu geçer. Malum ekonomik anlamda kendini toparlayan bir sürecin içerisindeyiz. Bu noktada vatandaşlarımızın ve esnafımızın devletine olan güvenci tamdır. Bizler de her zaman esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanındayız.” Demirciler Çarşısı’nın turizm potansiyeline de dikkat çeken Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Demirciler Çarşısı’nın restore edilmesi turizm açısından bu bölgeye büyük hareketlilik kazandırdı. Kahramanmaraş’a gelen yerli ve yabancı turistler bu alanı görmeden gitmiyor. Bu hususta esnafımızın kazançlı olması bizleri de ayrıca memnun ediyor. Kahramanmaraş’ın turizmden hak ettiği payı alması çok önemlidir. Bu pay esnafımıza refah sağlayacaktır. Bu noktada önemli çalışmalar yaptığımızı söylemiştik. Tarihi konak restorasyonlarımız bu maksatla yapılmaktadır.”