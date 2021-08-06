Başkan Okay'dan esnaf ziyareti

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ilçenin her karışını gezerek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ 06.08.2021, 14:53 06.08.2021, 14:59
Başkan Okay'dan esnaf ziyareti

Yine bu kapsamda son olarak günün ilk ışıklarıyla beraber Demirciler Çarşısında bulunan esnaflarla bir araya gelerek hem sohbet etti hem de sorun ve taleplerini bizzat yerinde dinledi.

#Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay
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