Başkan Okay'dan esnaf ziyareti
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay Sosyal Belediyecilik anlayışı kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek onların taleplerini alıp çözüm önerileri sunmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 27.07.2021, 12:54 27.07.2021, 18:09
Bölgede Sosyal Belediyeciliğin öncülerinden Dulkadiroğlu Belediyesi gerek Belediye hizmet binasında gerekse de sahada vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.
Sosyal Belediyecelik anlayışı kapsamında Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay muhtelif zamanlarda İlçe sınırları içerinde yaşayan vatandaşları Mahallelerinde ziyaret ederek onların taleplerini alıyor.
aynı zamanda vatandaşların sorunlarınıda yerinde gören Başkan Okay İlçesinde yaşayan her bir vatandaşın daha konforlu bir yaşam sürdüebilmesi için gece gündüz çalışıyor.
İlçe gtenelinde hizmet veren esnaflarıda ziyaret eden Başkan Okay onlarında taleplerini alarak ilçede hizmet kalitesini her geçen gün artırarak devam ettiriyor.
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