Başkan Okay'dan kanserle savaş haftası mesajı

Kanserin çok ciddi bir sağlık sorunu olduğunu dile getiren Başkan Okay, erken tanı konusunun bu hastalık sürecinde çok önemli olduğunu kaydetti. Vücudun çeşitli bölgelerinde hücrelerin kontrolsüz olarak hızla çoğalması ile kanserin oluştuğunu dile getiren Başkan Okay, şunları kaydetti: “Kanser, tüm dünyada ve ülkemizde en önemli sağlık sorunlarından birini oluşturmaktadır. Bu sağlık sorunun ülkemize ve dünya ekonomisine de çok büyük maliyetleri vardır. Kanser ile mücadele konusunda öncelik hastalığın ilk tespitidir. Ayrıca, alkol ve sigara kullanımı, düzensiz beslenme ve obezite gibi etkenlerde kanser oluşumunu tetiklemektedir. Bu sebeple, zararlı alışkanlıklardan uzak durmalı ve kendimizi bu anlamda muhafaza etmeliyiz. Çok şükür ülkemizdeki özellikle sağlık hizmetlerinde gelinen nokta, yaygın hale gelen spor faaliyetleri, insanların eskiye göre daha bilinçli beslenme, daha sağlıklı yaşama istekleri kanser hastalığı ile savaşta bizleri bir adım öteye götürüyor. Ancak bu bilinci artırmalı ve sonuç olarak bu savaşı insanoğlu kazanmalıdır. Bu düşüncelerle, Kanserle Savaş Haftası’nın vatandaşlarımızın kanser konusunda bilinçlenmesine vesile olmasını ve bu hastalıkla mücadele eden tüm vatandaşlarımıza moral ve şifa diliyorum.”