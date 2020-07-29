Başkan Okay'dan Kurban Bayramı mesajı!
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
KAHRAMANMARAŞ 29.07.2020, 16:15
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Başkan Okay, Kurban Bayramı’nda sağlıklı bir ibadet gerçekleştirmek için kurallara harfiyen uyulmasını tavsiye etti.
Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasını şu şekilde sürdürdü : “Maddi ve manevi paylaşımların arttığı, gönüllerin huzurla dolduğu mübarek Kurban Bayramına eriştik. Zorlu günler aşan ülkemizin bekası, istikrarı, milletimizin huzuru ve güveni için ter dökenler başta olmak üzere tüm İslam aleminin ve milletimizin Kurban Bayramı mübarek olsun. İbadetimizi yerine getirirken, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmemiz adına bu süreçte tüm kurallara harfiyen uymayı tavsiye ediyorum.”
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