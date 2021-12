Başkan Okay'dan mahalle ziyaretleri!

Bayazıtlı, Aslanbey ve Şeyhşamil mahallerinde ziyaretlerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şehirler batıya doğru gelişir tezinin aksine doğuya doğru gelişimin önünü açtıklarını dile getirdi. Ortaya koydukları projelerle şehrin doğu kısmında bulunan Dulkadiroğlu’nun her geçen gün geliştiğini ve büyüdüğünü aktaran Başkan Okay, bu gelişimin devam edeceğinin altını çizdi. Mahalle ziyaretlerini önemsediğini kaydeden Başkan Okay, bu ziyaretlerde gerçekleştirdiği istişarelerin önemine değindi. Son olarak Bayazıtlı, Aslanbey ve Şeyhşamil mahallesi muhtarlarını ziyaret eden Başkan Okay, mahalle sakinleriyle de bir araya geldi. Burada yaptığı değerlendirmesinde ilçenin gelişimine dikkat çeken Başkan Okay, şunları ifade etti: “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin gelişmesi ve kalkınması adına birçok proje ortaya koyduk. Bu projeler ilçemizin gelişimine büyük katkı sağladı. Özellikle yeni bir ilçe merkezi oluşturma ve kamu hizmet binalarını bir araya toplama projesi olan Kamu Külliyesi bu noktada öncü proje oldu. Bugün ilçemizin doğu kısmında modern binalar yükselmekte, vatandaşlarımız ilçemizde huzur ve güven içerisinde yaşamaktadır. Bundan sonraki süreçte de ilçemizin ve şehrimizin gelişmesi adına üzerinize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Hep birlikte Dulkadiroğlu’nun gelecek nesillere en güzel şekilde bırakılması adına çalışmayı sürdüreceğiz.”