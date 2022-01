Başkan Okay'dan Maraş Harbi Başlangıcı mesajı!

Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesinin başlangıç tarihi olan 21 Ocak 1920 tarihi ile ilgili bir mesaj yayınlayan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bu mücadelenin büyük bir destana dönüştüğünü hatırlattı. Maraş Harbi’nde elde edilen zaferin mili mücadele fitilini ateşlediğini dile getiren Başkan Okay, bu mücadelenin dünya tarihine geçtiğinin de altını çizdi. Başkan Okay, Maraş Harbi’nin başlangıç yıl dönümü ile ilgili yaptığı yazılı mesajında şunları söyledi: “Tarihi sayısız kahramanlıklarla dolu olan aziz Türk milleti, bağımsızlığa ve hürriyete olan inancını tarih boyunca korumuştur. Bu ruh, yüce Türk milletine vurulmak istenen her hain darbede ortaya çıkmıştır. Maraş Harbi’de sabrı sınırlarına kadar zorlanan Türk milletinin büyük bir destanıdır. Tüm imkansızlıklarla, 22 gün 22 gece süren bu mücadelede, Maraş halkı canından, malından ve tüm imkanlarından vazgeçmiştir. Ancak bağımsızlığına olan inancı, imanın gücü ve bayrağının ona kattığı manevi güçle zafere ulaşmıştır. Bu nedenle Maraş Harbi’nin önemini unutmamalı, ortaya koyulan zaferi her zaman diri tutmalıyız. Ben bu vesileyle, Maraş Harbi’nde milli mücadele uğrunda toprağa düşmüş şehitlerimiz başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazi olmuş ve ebediyete ulaşmış tüm milli mücadele kahramanlarımızı da ayrıca anıyorum. Allah hepsinden razı olsun.”