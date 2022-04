Başkan Okay'dan Mimarlar Günü Mesajı

Başkan Okay, mimarların şehirleri, tarihi, kültürel ve doğal çevre düzeni ile inşa ettiğini hatırlattı. Mimar Sinan’ı Anma ve Mimarlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, mimarların sağlıklı ve iyi bir şehirleşme için olmazsa olmaz olduğunu ifade etti. Başkan Okay, kutlama mesajını şu şekilde sürdürdü: “Mimarinin şehir kültürünü yansıtan en büyük güç olduğunun altını çizmek istiyorum. Tarihi, kültürel ve kent dokusunun doğal olarak korunması önemlidir. Tarihi ve doğal çevrenin, kent dokusunun korunması, yapılan eserlerin gelecekte unutulmaz bir eser ve marka olması için mimarlarımıza büyük görevler düşmektedir. Biz de bu bilinçle ilçemizin tarihi ve kültürel dokusunu ön plana çıkan şehircilik çalışmaları yapıyoruz. ” Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Mimar Sinan’ı da rahmetle andıkları ifade ederek, “Mimarlık tarihimizin ve hatta dünya mimarlık tarihinin en meşhur ve en önemli şahsiyetlerinden olan Mimar Sinan’ı rahmetle anıyorum. Onun dünya mimarlık tarihine kattığı eserler, projeler ve tecrübelerin unutulması mümkün değil. Bu büyük üstadın izinde giden mimarlarımız başta olmak üzere tüm mimarlarımızın gününü en içten dileklerimle kutluyorum” Dedi.