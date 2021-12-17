Başkan Okay'dan MÜSİAD'a ziyaret!
İş Dünyası ile Kamu Kurum ve Kuruluşları ile STK’ları bir araya getirmeye devam eden Başkan Çiçekçi MÜSİAD Üye istişare toplantılarında kahraman şehrin önde gelen temsilcilerini konuk ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 17.12.2021, 12:16 17.12.2021, 16:03
MÜSİAD’ın bu seferki konuğu ise Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay oldu.
Başkan Okay Burada Dulkadiroğlu Belediyesinin yapmış olduğu projeleri üyelere anlatarak onlarla görüş alışverişinde bulundu.
Program sonunda MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, “Dulkadiroğlu belediyesinin çalışmalarını dinledik bizlere zaman ayırdığı için başkan Okay’a ve ekibine çok teşekkür ediyoruz.” dedi.
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ise “kentte yapılan ve yapılacak olan projelerle ilgili verimli bir toplantı oldu.” İfadelerini kullandı.
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