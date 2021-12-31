Başkan Okay'dan yeni yıl mesajı!
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
KAHRAMANMARAŞ 31.12.2021, 11:23
Başkan Okay, “Yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.
Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kıymetli hemşerilerim. Acısıyla ve tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Sizlerin ve sevdiklerinizin daha güzel bir ortamda yaşaması adına bizler üzerimize düşeni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Geride bıraktığımız yıl ile birlikte tüm olumsuzlukları da geride bırakmayı diliyorum. Yeni yılın sevdiklerinize ve sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun.”
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