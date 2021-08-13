Başkan Okay: Dulkadiroğlu için hizmet üretiyoruz

Göreve geldiği günden bu yana bölgesinin gelişmesi, kalkınması ve standardının yükselmesi adına gece gündüz çalışan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ortaya koydukları projelerin ilçenin gelişimine büyük katkı sağladığını söyledi.

Özellikle Bertiz bölgesinin yol problemini ortadan kaldırma adına çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Okay, konuyla ilgili şunları söyledi: “Dulkadiroğlu ilçemizin gelişmesi, kalkınması ve standardının yükselmesi adına projeler yapıyor, hizmet üretiyoruz. Bu bağlamda Bertiz bölgemize yaptığımız alt yapı çalışmalarını kolaylaştırma adına bölgeye bir tesis kurduk. Bu tesisimiz Kırım Konkasör olarak belli ölçülerde alt yapı malzemesi üretmektedir. Bize ve bölgeye çok büyük avantajları var. Malum bölgemiz uzak ve zorlu arazi şartlarına sahip. Biz bu şartları ortadan kaldırma adına bölgemize bu tesisi kazandırdık. İlçemizin gelişmesi ve kalkınması için üretmeye devam edeceğiz.”