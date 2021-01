Başkan Okay: 'Eğitimin icra edilmesi için birçok teknolojik imkan gerekmektedir'

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile tablet dağıtımı konusunda protokol imzalayan Başkan Okay, eğitiminin önemine değindiği bir de konuşma yaptı. Başkan Okay, konuşmasında şunları söyledi: “Pandemi döneminde her konuda olduğu gibi eğitim alanında da önemli değişiklikler gerçekleştirildi. Bu değişikliklerin başında da uzaktan eğitim gelmektedir. Bu eğitimin icra edilmesi için birçok teknolojik imkan gerekmektedir. Birçok öğrenci bu imkanları maddi konulardan dolayı sağlayamamaktadır.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekillerimiz öncülüğünde başlatılan tablet kampanyasına katılarak öğrencilerimizin eğitime destek olmaya karar verdik. Bu kapsamda 200 adet tableti temin ederek İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik.

Ben şehrimize ve öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

GELECEĞİMİZİN TEMİNATI ÇOCUKLARIMIZDIR

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç de imzalanan protokol öncesinde bir konuşma yaparak konunun hassasiyetine dikkat çekti.

Eğitim konusunda her zaman pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini dile getiren Güvenç, şunları kaydetti: “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte şehrimizin ihtiyaç duyduğu tablet miktarını sağlamak için bir kampanya başlattık. Bu kampanyamıza belediyelerimiz, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarımız katılmakta.

Özellikle iş dünyamızın bu konuda daha hassas olmasını bilhassa rica ediyorum. Bir yavrumuzun yüzünü güldürebilmek bizler için son derece önemlidir. İnşallah onların geleceği ve eğitimleri bu araç ve gereçlerle daha kolay hale gelecektir. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

ÖĞRENCİLERİMİZİN EĞİTİMİ İÇİN GEREKENİ YAPACAĞIZ

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal’da bir konuşma yaparak şunları aktardı: “Öncelikle Dulkadiroğlu Belediye Başkanımız Necati Okay’a çok teşekkür ediyorum.

İhtiyaçlar ölçüsünde Kahramanmaraşlı öğrenci kardeşlerimizin elinden tutmaya çalışacağız. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu konuda Milli Eğitim Müdürümüzle yaptığımız konuşmalarda sanayicilerimizin bu konuda yardımlarda bulunacağını ifade ettik. Şuanda Ticaret Sanayi Odamızda bu konuda bir çalışma yapmaktadır. Bu konuya hep birlikte hassasiyet göstereceğiz. Öğrencilerimizin daha iyi eğitim alabilmeleri adına gerekeni yapacağız.”

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a katkılarından dolayı teşekkür etti. Konuyla ilgili Kahramanmaraş Milletvekillerinin gösterdiği hassasiyete dikkat çeken Yılmaz, “Hep birlikte imkanı olmayan yavrularımızın yüzünü güldüreceğiz” dedi. Programa, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, Ak Parti Dulkadiroğlu Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Ak Parti Dulkadiroğlu Gençlik Kolları Başkanı Ali Hınaz, partililer ve milli eğitim camiası da katıldı.