Başkan Okay: ''Ekiplerimiz sahada vatandaşımızın yanında olacaktır''

Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için çalışmalarını sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, pandemi sürecini de göz önünde bulundurarak birçok tedbire imza attı.

KAHRAMANMARAŞ 30.07.2020, 09:07
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Başkan Okay: ''Ekiplerimiz sahada vatandaşımızın yanında olacaktır''

Dulkadiroğlu Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda temizlik ordusunu bayram boyunca sahada tutacak. Her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı dolayısıyla temizlik ve sağlıklı kurban kesimi için gerekli tedbirleri alan Dulkadiroğlu Belediyesi, pandemi dolayısıyla tedbirlerini artırdı. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşların kurban ibadetini sağlıklı bir şekilde yerine getirmeleri adına gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

300 KİŞİLİK TEMİZLİK ORDUSU GÖREV BAŞINDA

Çevre Koruma ve Kontrol müdürlüğü ekiplerinin tamamının Kurban Bayramı boyunca görevde olacağını hatırlatan Başkan Okay, “Bölgemizin her bir karışında sorumlu bir temizlik personelimiz mevcut. Bu personellerimiz bayram boyunca vatandaşımıza en verimli bir şekilde hizmet edecek” dedi.

TÜM ÇÖP KONTEYNIRLARININ BAKIMI YAPILDI

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin bölgede bulunan tüm konteynırların bakımlarını yaptığını anlatan Başkan Okay, “İlçe sınırlarımızda bulunan tüm konteynırlarımızın genel bakımları yapıldı. Değişmesi gerekenler değişti, tamir edilmesi gerekenler tamir edildi ve tamamı dezenfekte edilerek temizlendi” şeklinde konuştu.

PAZAR YERLERİ KURBAN SATIŞ ALANINA DÖNÜŞTÜ

Sabit kapalı Pazar yerlerinin Kurban Kesim alanına dönüştürüldüğünü aktaran Başkan Okay, şunları kaydetti: “İlçemize kazandırdığımız sabit kapalı Pazar yerlerimiz kurban bayramında kesim alanı olarak kullanılmaktadır. Burada kullanılan gerekli araç ve gereçler ekiplerimiz tarafından temin edilmektedir. Yine bu alanların temizliği ve dezenfektesi de ekiplerimiz tarafından büyük bir hassasiyet içerisinde gerçekleştirilecektir.”

KURBAN POŞETİ VE ATIK POŞETİ DULKADİROĞLU’NDAN

Her yıl kurban bayramında vatandaşlara atık ve kurban eti poşeti dağıttıklarını aktaran Başkan Okay, “Bu yıl da vatandaşlarımıza elimizden geldiğince kurban eti poşeti ve atık poşeti dağıtımı gerçekleştireceğiz” dedi.

KURBAN SATIŞ ALANLARINDA PANDEMİ TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Dulkadiroğlu İlçesinde Kurban Satış alanlarının sıkı denetlendiğini hatırlatan Başkan Okay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kurban satış alanlarımızda Zabıta Ekiplerimiz sürekli denetim yapmaktalar. Giriş ve çıkışlarda dezenfektan uygulaması yapılmakta. Alıcı ve satıcılar sosyal mesafe konusunda uyarılmaktadır. Özellikle maske kullanımı konusunda vatandaşlarımıza gerekli uyarılar yapılmaktadır.”

ELMALAR MAHALLESİNDE ÖZEL TEDBİRLER ALINDI

Kahramanmaraş’ın dört bir yanından kurban kesimi için Elmalar mahallesine gelindiğini hatırlatan Başkan Okay, “Bu mahallemiz şehrimizin adeta hayvan borsasını oluşturmaktadır. Burada yoğun bir hayvan satışı ve kesimi yapıldığı için de bizler ayrı tedbirler alıyoruz. Her yıl bu mahallemize özel ayrı atık toplama istasyonu oluşturuyoruz. Bu istasyonların amacı mahallemizin daha temiz kalmasıdır. Yine atık ve et poşetlerimizi bu mahallemizde daha yoğun bir şekilde dağıtıyoruz.”

FEN İŞLERİ EKİPLERİ DE GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDI

Başkan Okay, son olarak ise şunları söyledi : “Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi adına ayrıca Fen İşleri ekiplerimiz yoğun bir gayret sarf etmektedir. Ekiplerimiz gerekli alt yapı çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürmektedir. Bayram süresinde de ayrı bir özenle ekiplerimiz sahada vatandaşımızın yanında olacaktır.”

#Dulkadiroğlu Belediyesi #Kurban Bayramı #Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay
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