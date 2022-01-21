Başkan Okay: Ekiplerimiz yoğun çalışmalarını sürdürüyor

Kahramanmaraş ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında vatandaşların mağdur olmaması adına gerekli tedbirleri aldıklarını aktaran Başkan Okay, karla mücadele çalışmalarını inceleyerek alınan tedbirlerle ilgili konuştu.

Yeniden etkisini artıracak olan yağışlar ile ilgili uyarılarda da bulunan Başkan Okay, şunları aktardı: “Hafta içi etkisini artıran ve şehrimizi esir alan kar yağışı ile birlikte ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Şuanda da kaldırım temizliğinden yol tuzlamasına kadar birçok konuda çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu çalışmalarımız ilçe genelinde sürdürülecek. Bu hafta sonu etkisini artıracak olan yağışlar ile ilgili de gereken tedbirleri aldık. Bu noktada vatandaşlarımızın da tedbirli olmalarını rica ediyoruz. Özellikle araçlarına zincir takmaları, kar lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları hususunda uyarıda bulunmak istiyorum. Yine toplu taşıma araçlarını kullanmaları ve gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önemlidir. Vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için ekiplerimiz gece gündüz çalışmayı sürdürüyor.”