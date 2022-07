Başkan Okay: ''Esnafımız turizmden hak ettiği payı alacak''

Kahramanmaraş’ın tarihi, kültürü ve doğasıyla turizmdeki potansiyeline dikkat çeken Başkan Okay, tarihi kapalı çarşı esnafını gezerek turizm noktasında yaptıkları çalışmaları anlattı. Başkan Okay, turizm alt yapısı oluşturma adına Kahramanmaraş’ta çok önemli projelere imza attıklarının altını çizdi. Bahtiyar Yokuşu, Mutfak Müzesi, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Dulkadiroğlu Konağı ve Kurtuluş mahallesi tarihi sokak iyileştirme projesinin turizme alt yapı oluşturduğunu aktaran Başkan Okay, Kahramanmaraş esnafının da bu noktada çok büyük kazanım elde edeceğini söyledi. Tarihi kapalı çarşı esnafıyla sohbet eden Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kahramanmaraş’ımızın büyük bir turizm potansiyeli var. Göreve geldiğimiz günden bu yana da bu potansiyele dikkat çekiyoruz. Bu hususta çok önemli çalışmalara da imza attık. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar adeta turizm vitrinimiz oldu. Özellikle Mutfak Müzesi, Bahtiyar Yokuşu ve restorasyonunu tamamladığımız diğer konaklarımız ziyaretçi akınına uğramaktadır. Tabi burada oluşacak olan turizm destinasyonundan esnafımızda çok büyük bir kazanım elde edecek. Kapalı çarşı ve çevresi şuanda bu yükü alıyor. Esnafımızın kazanması, ticaretinin artması bizleri memnun eder. Bu hususta elimizden gelen desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz.”