Başkan Okay Fen İşleri şantiyesini ziyaret etti

Başkan Okay, ilçe genelinde planlanan tüm çalışmaların sorunsuz bir şekilde devam ettiğini kaydetti. Dulkadiroğlu’nun gelişmesi, kalkınması ve daha güzel hale gelmesi adına çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Belediye Başkanı Necati Okay, yoğun bir şekilde mesai harcayan Fen İşleri çalışanlarını ziyaret etti. Devam eden projeler hakkında bilgiler alan Başkan Okay, asfalt plentinde de incelemelerde bulundu. Başkan Okay, ziyareti sonrasında yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “İlçemizin gelişmesi, kalkınması ve daha güzel hale gelmesi adına başlattığımız çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürmektedir. Ekiplerimiz şuanda tüm projelerimizi büyük bir hassasiyetle devam ettirmektedir. Bugün de şantiyemizde görev yapan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Devam eden projelerimizle ilgili detaylı bilgiler aldık. Özellikle asfalt çalışmaları ile ilgili çok yoğun bir çalışma var. Ben ekiplerimize çalışmalarında başarılar diliyorum.”