Başkan Okay: Fransız mallarını boykot ediyoruz

İslam düşmanlığı yaparak Müslümanları hedef gösteren Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a en anlamlı cevabı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın verdiğini dile getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına kulak verdiklerini söyledi.

Özellikle Avrupa’da sistematik olarak İslam düşmanlığının körüklendiğini dile getiren Başkan Okay, İslam coğrafyalarından en güçlü sesin Türkiye’den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’dan çıktığını hatırlattı. Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında şunları söyledi: “Her fırsatta İslam’a ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’e saldıran batılılara karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın önemli bir duruş sergilemektedir. Bizler de onun bu dik duruşunu destekliyor ve yanında duruyoruz. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla bizler de Fransız mallarını kullanmayacağız. Birçok İslam coğrafyasında yankı bulan bu çağrıya milletimizin de istisnasız uymasını tavsiye ediyorum. Tarihleri katliamlarla ve zulümlerle dolu olan bir devletin yöneticilerinin dinimize ve inancımıza saldırmalarına müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın ve çağrısının yanında dimdik duracağız.”