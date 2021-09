Başkan Okay Gaffarlı mahallesinde incelemelerde bulundu

İlçe genelinde devam eden çalışmaları inceleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Gafarlı mahallesinde ziyaretlerde bulundu. Mahalleye yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Okay, alt yapı ve yol çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Gafarlı sosyal tesisinin tamamlandığını da dile getiren Başkan Okay, bu sosyal tesisin kısa sürede vatandaşlara hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “İlçemizde devam eden çalışmaları incelemeyi sürdürüyoruz. Gafarlı mahallemizde ortaya koyduğumuz hizmetleri ve devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layıktır.