Başkan Okay, Gazeteciler Günü’nü Kutladı
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
KAHRAMANMARAŞ 10.01.2021, 12:27
Basın mensuplarının zorlu şartlarda görev yaptığını hatırlatan Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Her türlü şartta ve koşulda görevini özenle yerine getiren saygı değer basın mensuplarımız. Milletimizin doğru ve güvenir habere ulaşması adına ortaya koyduğunuz çabayı takdir ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününüzü en içten dileklerimle tebrik ediyorum.”
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