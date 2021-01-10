Başkan Okay, Gazeteciler Günü’nü Kutladı

Basın mensuplarının zorlu şartlarda görev yaptığını hatırlatan Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Her türlü şartta ve koşulda görevini özenle yerine getiren saygı değer basın mensuplarımız. Milletimizin doğru ve güvenir habere ulaşması adına ortaya koyduğunuz çabayı takdir ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününüzü en içten dileklerimle tebrik ediyorum.”