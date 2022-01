Başkan Okay, gazetecilerle bir araya geldi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir program düzenledi. Programa TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ve Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcıları da katıldı. Programda bir konuşma yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Okay, gazetecilik mesleğinin önemine değinerek şunları söyledi: “Şehrimizde faaliyet gösteren gazeteci büyüklerimiz ve kardeşlerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gazetecilik her şartta ve koşulda icra edilen özel bir meslektir. Bu özel mesleği icra eden herkese başarılar diliyorum. Her zaman onların yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Özellikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyorum. Tüm gazetecilerimize çalışma hayatlarında başarılar diliyorum.” Başkan Okay’ın ardından kısa bir konuşma yapan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir’de gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Özdemir’in ardından konuşan TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç’te gazetecilik mesleğinin zorluklarına dair bir konuşma yaptı. Güvenç, Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren gazetelerin başarısının arttığına dikkat çekerek, “Tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.