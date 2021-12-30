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Başkan Okay: 'Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğimizi inşa ediyoruz'

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 2021 yılını değerlendirerek yeni yıl mesajını yayınladı.

KAHRAMANMARAŞ 30.12.2021, 12:05 30.12.2021, 18:57

Başkan Okay mesajında, “Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğimizi inşa etmeyi sürdürüyoruz” dedi. Dulkadiroğlu’nun gelişmesi, kalkınması ve daha iyi bir noktaya gelmesi adına 2021 yılında da gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Başkan Okay, 2022 yılında da aynı özveriyle çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı. Geçtiğimiz yılın pandemi gölgesinde geçtiğini aktaran Başkan Okay, bu küresel soruna rağmen Türkiye’nin büyüdüğüne ve geliştiğine dikkat çekti. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak 2021 yılında da projelere ara vermeden devam ettiklerini kaydeden Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Gelecek nesillere standardı yüksek bir Dulkadiroğlu bırakma adına belirlediğimiz hedefler doğrultusunda ilerliyoruz. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak bir şehri şehir yapan en önemli unsurun o şehirde yaşayan insanların geleceğe umutla bakması olduğunu biliyoruz. Bu gaye ile hedefimiz, başta belediyecilik hizmetleri olmak üzere her alanda daha prestijli projelere imza atmaktır. Bu minvalde Dulkadiroğlu Belediyesi olarak 2021 yılında hedeflediğimiz hizmetleri bir bir yerine getirdik. Özellikle yoğun bir asfalt sezonu geçirerek vatandaşlarımızın ulaşım standardını yükselttik. Önemli bir başarı yakaladığımız Tarihi Konakların Restorasyon çalışmalarını bu yıl da sürdürdük. Bahtiyar Yokuşu projemizde tamamladığımız etapları ziyarete açtık. Turizm pastasından pay almak için oluşturduğumuz alt yapıyı 2021 yılında daha da güçlendirdiğimizi düşünüyorum.”

İLÇEMİZİ KALKINDIRACAK VE GELİŞTİRECEK PROJELER DEVAM EDECEK

Ortaya koydukları mega projelerle ilçenin gelişimini hızlandırdıklarını aktaran Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kamu Külliyesi başta olmak üzere ilçemize değer katan prestij projeler ortaya koyduk. Yüzlerce

dönüm yeşil alan, onlarca spor tesisi ve gençlik merkezleri inşa ettik. Yine 2021 yılı içerisinde toplamda 26 adet sosyal tesis sayısına ulaştık ve bu noktadaki çalışmalarımızı 2022 yılına taşıma kararı aldık. Yeni yıl ile birlikte vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sosyal tesisleri bir bir hizmete açacağız.”

DOĞUYA DOĞRU GELİŞİM DEVAM EDECEK

İlçesini doğuya doğru geliştirdiğini ifade eden Başkan Okay, bu gelişimin devam edeceğini belirterek şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin gelişmesi, kalkınması ve daha iyi bir noktaya gelmesi adına mücadele vermekteyiz. Bu kapsamda birçok çalışma ortaya koyduk ve ilçemizi önemli bir noktaya taşıdık. Bundan sonraki süreçte de ilçemizi doğuya doğru gelişen ve büyüyen bir ilçe yapacağız. Vatandaşlarımızın huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir hayat sürebilmeleri adına bu güne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de üzerimize düşeni yapacağız. Küresel anlamda; ekonomik, sağlık ve ilkim değişikliği gibi sorunlarla karşı karşıya kaldık. Ancak devletimizin güçlü duruşu, milletimizin sabrı ve inancıyla bu sorunların üstesinden gelmeyi başardık. Bundan sonraki sürecin devletimiz ve milletimiz için daha güzel olacağına inanıyorum.”

YENİ YILIN SAĞLIK, HUZUR VE MUTLULUK GETİRMESİNİ DİLİYORUM

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, son olarak 2022 yılına dair mesajını şu şekilde dile getirdi: “Kıymetli hemşerilerim. Acısıyla ve tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Sizlerin ve sevdiklerinizin daha güzel bir ortamda yaşaması adına bizler üzerimize düşeni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Geride bıraktığımız yıl ile birlikte tüm olumsuzlukları da geride bırakmayı diliyorum. Yeni yılın sevdiklerinize ve sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun.”

#Aksu Haber #aksu tv haber #Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay #Başkan Okay
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