Başkan Okay genç Yeşilay’la bir araya geldi

Dulkadiroğlu Doğal Yaşam Parkı ve Mesire alanında düzenlenen Gençlik Festivali’ne Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Hakan Dereli, Ak Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, il müdürleri, vatandaşlar ve Genç Yeşilay Kahramanmaraş gönüllüleri katıldı. İki gün süren festivalde, gençler bağımlılıkla mücadeleye dikkat çeken bir tiyatro gösterisi ve müzikal sergiledi. Festivale katılarak gençlerle bir araya gelen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gençlere verdikleri önemden bahseden bir konuşma yaptı. Özellikle bağımlılıkla mücadelede ortaya konulan çabayı desteklediğini aktaran Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz sizlerin her zaman yanındayız. Çünkü sizler bu makamları, kurumları, ülkemizin birliğini ve dirliğini tesis etmeyi bizlerden devralacaksınız. Geleceğimizi ihya edecek olan sizlerin sağlığı da bizler için son derece önemlidir. Maalesef son dönemde madde, sigara, alkol ve teknoloji bağımlılığı sağlıklı nesillerin yetişmesini engellemektedir. Gençlerimizi bu tür bağımlılıktan korumak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gerek gençlik merkezlerimizde yaptığımız kültürel faaliyetler, gerekse yaptığımız ve yapacağımız spor tesisleriyle gençlerimizi spora yönlendirerek bağımlılıktan korumaya çalışıyoruz.”

“GENÇLERİN ÇALIŞMALARINI VE ÇABALARINI TAKDİR EDİYORUM”

Gençlerin bağımlılıkla mücadele çabasını takdir ettiğini aktaran Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yeşilay da bu alanlarda güzel çalışmalar yapan en eski sivil toplum kuruluşudur. Siz gençlerin bu çalışmalarını takdir ediyorum. Bu güzel çalışmalarınızda her zaman sizlerin yanındayım. Yeşilay ile beraber güzel çalışmalar ve projeler yapacağız. Amacımız sağlıklı yaşayan, sağlıklı düşünen, geleceğimizi teslim edeceğimiz siz gençleri yetiştirmektir. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.”

“BAŞKAN OKAY’A DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz’de kısa bir konuşma yaparak etkinliğin önemine değindi. Gençlerin bağımlılıkla mücadelede gönüllü olmasının çok önemli olduğunu hatırlatan Başkan Okay, bu güzel etkinliğe destek veren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a da teşekkür etti. Alagöz, yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Türkiye’nin en eski sivil toplum kuruluşlarından olan Yeşilay’ı Kahramanmaraş’ımızda yeniden açtık. Çok şükür bir yıldır faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu kısa sürede çok önemli işler yaptık. Bugünde kuruluş yıl dönümümüz münasebetiyle genç gönüllülerimiz Dulkadiroğlu Belediyesi’nin desteğiyle burada bir festival organize ettiler. Ben bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte şehrimizin evlatlarının ve tüm bireylerinin bağımlılıkla mücadelesine katkı sağlayacağız.”