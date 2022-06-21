Başkan Okay: Gençler, yaz tatilini Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde değerlendirin

Yoğun bir eğitim programının ardından yaz tatiline kavuşan gençlere sosyal aktiviteler öneren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bunun için de Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’ni adres gösterdi. Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Kahramanmaraş’a kazandırdığı Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, ortaya koyduğu kurs ve faaliyetlerle gençlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kahramanmaraş’ın en büyük gençlik merkezini inşa ettiklerini belirten Başkan Okay, bu gençlik merkezinin ortaya koyduğu faaliyetlerle gençlerin dikkatini çektiğini söyledi. Gençlik Merkezi’nin faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Okay, şunları söyledi: “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yönelik ortaya koyduğumuz bu projemizin başarıya ulaştığını görmek bizleri son derece memnun etmektedir. İnşallah bu ilgi ve alaka her zaman devam eder. Gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri, her türlü kötü alışkanlıktan uzak durmaları adına bu gibi mekanların önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de ilçemize ikinci bir gençlik merkezi inşa ettik. Gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Ben her zaman gençlerimizin yanındayım. Malum yaz tatili başladı ve gençlerimiz sosyal aktivite alanları aramaya başladı. Bunun için gençlik merkezimizde çok güzel kursların olduğunu belirtmek istiyorum. Gençlerimiz yaz aylarını burada en güzel şekilde geçirebilirler. Gençlerimizi, yaz tatilini geçirmeleri için Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’ne davet ediyorum.” Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde, Müzik, Ses Eğitimi, Gitar, Tarih, İngilizce, KPSS Matematik, KPSS Türkçe, KPSS Tarih, Dikiş-Nakış, Tel Kırma, Kaneviçe, Basit Nakış İğneleri, Çin İğneleri, Makineda Maraş İşi, Türk İşi ve Hesap İşi gibi kurslar yer alıyor.