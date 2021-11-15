Başkan Okay: Gençlerimize güzel bir eser daha kazandırdık

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nin ardından Kahramanmaraş’a büyük bir gençlik merkezi daha kazandırdıklarını söyledi. Yapımı tamamlanan Gazipaşa Gençlik Merkezi’nin açılış için gün saydığını ifade eden Başkan Okay, hazırlıkları yerinde inceledi.

Gençlerin geleceğin teminatı olduğunu dile getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gençlere yönelik özel projeler ortaya koyduklarını hatırlattı.

Bu projelerden en önemlisinin Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi olduğunu aktaran Başkan Okay, benzer bir projeyi de Gazipaşa mahallesinde hayata geçirdiklerini ifade etti. Gençlerin Gazipaşa ve çevresinde bulunan eğitim alanlarında öğrenim gördüğünü aktaran Başkan Okay, bu eğitime katkı sunmak ve gençlere çeşitli sosyal ve kültürel imkanlar sunmak için Gazipaşa Gençlik Merkezi’ni inşa ettiklerini söyledi.

Başkan Okay, çalışmaları tamamlanan Gençlik Merkezi’nde yaptığı incelemeler sonrasında şunları söyledi: “Geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve çocuklarımız için çalışmayı sürdürüyoruz. Onlara güzel bir eser daha kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde olduğu gibi Gazipaşa Gençlik Merkezi’mizde de gençlerimiz çok çeşitli eğitim ve sosyal imkanlardan faydalana bilecekler. Gençlik Merkezi’mizde yapım çalışmaları tamamlandı ve iç mekan dizaynları sürmekte. İnşallah bu güzel tesisi de biran önce gençlerimizle buluşturacağız.”