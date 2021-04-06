Başkan Okay: 'Gençlerimizi geleceğin teminatı olarak görüyoruz'

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek kurslar ile ilgili bilgiler aldı. Gençlerin kurs kayıtlarına yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, merkez içerisinde bulunan kütüphaneyi de ziyaret etti.

Burada ders çalışan öğrencilerle sohbet eden Başkan Okay, geleceğin teminatının gençlerde olduğunu hatırlattı. Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirme konuşmasında şunları söyledi: “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri, eğitimlerine katkılarını artırma adına çok çeşitli kurslar düzenliyoruz. Pandemi dolayısıyla durdurduğumuz bu kurs faaliyetlerimize yeniden başlıyoruz. Şuanda merkezimiz kurs kayıtlarını sürdürmektedir. Öğrencilerimiz buraya gelerek detaylı bilgileri edine bilirler. Bizler onların her zaman yanındayız. Gençlerimizi ve çocuklarımızı geleceğin teminatı olarak görüyoruz. Onların eğitimleri ve sosyal aktiviteleri bizler için son derece önemlidir. Bu yönde çeşitli çalışmalar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.”