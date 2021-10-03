Başkan Okay, gençlerle bir araya geldi

Dulkadiroğlu Belediyesi Sosyal ve Kültür İşler Müdürlüğü, Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nin faaliyetlerini tanıtmak amacıyla Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi’nde tanıtım standı açtı. Bu tanıtım standını ziyaret eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve öğrencilerle de bir araya geldi.

Öğrencilerin her zaman ve her koşulda yanında olduğunu hatırlatan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ziyaretler sonrasında yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Bölgemizin en büyük Gençlik Merkezi olma özelliği taşıyan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, Sütçü İmam Üniversitemizde öğrencilere bir stant açarak faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapmaktadır.

Bizde bu tanıtım faaliyetini incelemek ve öğrenci kardeşlerimizle bir araya gelmek amacıyla üniversitemizi ziyaret ettik. Öncelikle her anlamda ve her konuda öğrenci kardeşlerimizin yanında olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Gençlik Merkezimizin kapıları öğrenci kardeşlerimize sonuna kadar açıktır. Burada hem eğitimlerine katkı sağlıyoruz, hem de sosyal aktivite imkanı sunuyoruz. Bu imkanlardan faydalanmalarını tavsiye ediyorum. Bu vesileyle, tüm öğrenci kardeşlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum.”