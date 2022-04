Başkan Okay Gençlik Merkezi öğrencileriyle bir araya geldi

Başkan Okay, öğrencileri kutlayarak başarılarının devamını diledi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Kurs faaliyetlerini sürdüren öğrenciler Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a kendilerine sunduğu imkanlardan dolayı teşekkür etti. Öğrencilerle dersleriyle ilgili sohbet eden Başkan Okay, geleceğin teminatı olan gençlerin başarılarıyla gurur duyduğunu aktardı. Başkan Okay, öğrencilerle yaptığı sohbetinde şunları söyledi: “Dulkadiroğlu Belediyesi olarak sizlerin daha iyi bir geleceğe ulaşması adına var gücümüzle çalışıyoruz. Bu milletin ve ülkenin geleceği sizlersiniz. Sizlerin başarısı bu ülkenin daha iyi yerlere gelmesi demektir. Bu bilinçle sizlere alt yapı oluşturuyor ve başarılı olmanıza katkı sağlıyoruz. Sizlerde daha çok çalışarak, kendinizi geliştirerek bu millete ve ülkeye büyük katkılar sağlaya bilirsiniz. Burada elde ettiğiniz başarılarla gurur duyduğumun altını çizmek istiyorum. İnşallah bu başarılarınız hayat boyu devam eder.”