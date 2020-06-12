Başkan Okay: Güçlü ekonomi için ilçemiz gece gündüz çalışıyor
Türkiye ekonomisinin önemli üretim kalemlerinden olan ve Kahramanmaraş ekonomisinin de lokomotif sektörü arasında yer alan Metal Mutfak Eşyası üretimi devam ediyor. Üretim tesislerini gezen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçesinin üretmeye ve ihracata katkı sağlamaya devam ettiğini kaydetti.
Pandemi sürecinde birçok sektörde yaşanan durgunluk Metal Mutfak Eşyası üreten sektörlerde yaşanmadı.
Bu süreci takip eden ve üretime olan katkılarından dolayı teşekkür eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, üretime katkı sağlayan çalışanları ziyaret etti.
Tüm çalışanlara üretime yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eden Başkan Okay, bundan sonraki sürecin Türkiye ekonomisinin daha da güçlenmesi olduğunu söyledi.
İlçesinden bu sürece Metal Mutfak Eşyası gibi sektörlerin katkı sağlayacağını dile getiren Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Dünya ekonomisini derinden sarsan pandemi süreci, ülkemizi de az da olsa etkiledi. Devletimizin güçlü tedbirleri sayesinde ekonomimiz bugün yeniden güçlenme aşamasına geçmiştir. Bu güçlü ekonomiye Kahramanmaraş’tan birçok sektör ile destek sağlıyoruz. Bu desteklerin de başında Metal Mutfak Eşya sektörü gelmektedir. Pandemi sürecinde gerçekli tüm tedbirleri alarak bu sektörümüz üretime ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmiştir. Bugün işletmelerimizi gezerek burada çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ettik. Onların üretime olan katkılarıyla ülkemiz ekonomik anlamda çok daha iyi yerlere gelecek.”
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