Başkan Okay, Haber Ötesi programına konuk oldu!
Geçtiğimiz günlerde Haber Ötesi programına konuk olan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İlçede yapılan ve yapımı devam eden sosyal tesisiler hakkında bilgi verdi.
KAHRAMANMARAŞ 25.05.2022, 13:02 25.05.2022, 15:42
Konak restorasyonlarına da değinen Başkan Okay: “Bu tür çalışmalarla Kahramanmaraş’ın turizminde çok önemli bir kazanım elde etmesini sağladık.” Dedi.
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