Başkan Okay Haber Ötesi’nde konuk oldu!

Her hafta Aksu TV ekranlarından izleyicisiyle buluşan Haber Ötesi’nin bu haftaki konuğu Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay oldu.

Murat Eğridağ’ın sunumlarıyla ekrana gelen programda bu hafta Dulkadiroğlu Belediyesi'nin 2020 yılı çalışmaları masaya yatırıldı.

Başkan Okay programda belediye olarak 2020 yılı çalışmalarının yanı sıra 2021 çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Salgın sürecinde yaşanan kısıtlamalarda belediyecilik hizmetinin aksamadığını kaydeden Okay belediye olarak bu süreçte belediye olarak bir aksaklık yaşamadık dedi.