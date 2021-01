Başkan Okay: Her türlü şartta ve koşulda vatandaşlarımızın yanındayız

Geçtiğimiz ay Ağabeyli Mahallesi Ortaköy sokakta meydana gelen yangında Yaşar Üzüm isimli vatandaşa ait evin çatısı yanarak kül olmuştu.

Geçimini hayvancılıktan sağlayan vatandaşın kış aylarında mağdur olmaması adına Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın talimatıyla yanan evin çatısı onarılarak vatandaşa teslim edildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, her şartta ve koşulda vatandaşın yanında olduklarını hatırlattı. Başkan Okay, devletin şefkatli elinin her zaman vatandaşın üzerinde olduğunu belirterek şunları söyledi: “Vatandaşımızdan aldığımız onayla onlara hizmet yolunda çaba harcıyoruz. Bölgemizi her türlü hizmetle ihya ederken, vatandaşlarımızın iyi gününde de kötü günde de yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ağabeyli mahallemizde yaşanan yangın olayında vatandaşımızın mağdur olmaması adına ekiplerimize gerekli talimatları verdik. Vatandaşımızın yanan çatısının yerine daha güzel bir çatı yaptık. Rabbim vatandaşlarımızı, memleketimizi ve ülkemizi her türlü felaketten muhafaza eylesin. Bizler elimizden geldiği kadarıyla her türlü şartta ve koşulda vatandaşlarımızın yanındayız.