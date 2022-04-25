Başkan Okay: İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanındayız
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ramazan ayında yapılan sosyal yardımları değerlendirerek, “Bölgemizde bulunan ihtiyaç sahiplerine erzak ve sıcak yemek konusunda desteğimiz Ramazan ayı boyunca devam ediyor” dedi.
KAHRAMANMARAŞ 25.04.2022, 16:33 25.04.2022, 16:44
Ramazan boyunca İftar yemeği programlarının yerine ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapan Dulkadiroğlu belediyesi, vatandaşların takdirini topladı.
Yapılan sosyal yardımları değerlendiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ramazan ayında sosyal yardım ve desteklerin artırıldığına dikkat çekti.
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