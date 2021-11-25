Başkan Okay, ilçede yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verdi!
Geçtiğimiz günlerde Haber Ötesi programına konuk olan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İlçede yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verdi.
KAHRAMANMARAŞ 25.11.2021, 12:40 25.11.2021, 19:36
Büyük mesire alanı projelerine değinen Başkan okay: “Göreve geldiğimiz günden bu yana bölgemizin yeşil alan ihtiyacına cevap verme adına bir çok projeye imza attık” dedi ve projeler hakkında bilgiler verdi.
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