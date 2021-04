Başkan Okay'ın 1 Mayıs Mesajı

Başkan Okay, Tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 1 Mayıs mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Emekle kazanılan helal kazancın kutsal olduğunu dile getiren Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Tüm dünyada, işçi ve emekçiler tarafından, birlik, dayanışma ve beraberlik amacıyla kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Ülkemizin kalkınmasında ve ilerlemesinde alın terleriyle lokomotif güç oluşturan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, bu anlamlı günün birlik ve dayanışma ruhu içerisinde geçirmelerini temenni ediyorum.”