Başkan Okay'ın 1 Mayıs Mesajı
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
KAHRAMANMARAŞ 30.04.2021, 11:57 30.04.2021, 11:59
Başkan Okay, Tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 1 Mayıs mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Emekle kazanılan helal kazancın kutsal olduğunu dile getiren Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Tüm dünyada, işçi ve emekçiler tarafından, birlik, dayanışma ve beraberlik amacıyla kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Ülkemizin kalkınmasında ve ilerlemesinde alın terleriyle lokomotif güç oluşturan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, bu anlamlı günün birlik ve dayanışma ruhu içerisinde geçirmelerini temenni ediyorum.”
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