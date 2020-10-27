Başkan Okay'ın Mevlid Kandili Mesajı!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, mesajını şu şekilde sürdürdü:

“Rahmet peygamberi efendimizin hayatını örnek alarak iyi bir insan, takvalı bir Müslüman oluruz.

Çünkü o hayatı ve davranışlarında dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı kusursuz bir şekilde uygulamıştır.

Onun bizlere getirdiği İslam, bir ahlak dini olarak insanlığı kurtuluşa ve hidayete davet etmektedir. Ülkemizin ve milletimizin her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğu bu günlerde mübarek geceleri birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu manevi günlerde yaşlıların, hastaların, eş-dost ve akrabaların gönüllerin hoş tutmalıyız.

Bu anlamlı gecenin barış, huzur ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını diliyorum. Tüm milletimizin ve İslam aleminin Mevlid kandilini en içten dileklerimle kutluyor. Ülkemize ve tüm İslam elemine hayırlar getirmesini diliyorum.”