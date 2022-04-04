Başkan Okay: ''İstiklal madalyası, her bir ferdi kahraman olan maraşlının gönlüne nakşedilen zafer nişanıdır''

Kurtuluş Savaşı’nda şehir halkının örgütlenerek düşmana karşı büyük bir mücadele ortaya koyması ve bu mücadelesini zaferle taçlandırmasıyla TBMM tarafından Kahramanmaraş’a 5 Nisan 1925 yılında kırmızı şeritli istiklal madalyası verilmişti. İstiklal madalyasının veriliş yıl dönümü ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İstiklal madalyasının Kahramanmaraş’ın kahramanlık ruhunu tescillediğini söyledi. Başkan Okay, yaptığı yazılı açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Bağımsızlığı uğruna, canından, malından ve tüm benliğinden vazgeçen aziz atalarımız, ortaya koyduğu büyük mücadele sonunda zafere ulaşmış ve Kahramanmaraş’ı düşman işgalinden kurtarmıştır. Bu büyük mücadelenin sonunda 5 Nisan 1925 yılında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın da onayı ile İstiklal Madalyası'nın Maraş'ta fertlere değil, şehir halkına verilmesi kararlaştırmıştır. Bu şanlı mücadele, bir adet Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Bu büyük gururu bugün tüm fertlerimiz göğsünde taşımaktadır. Atalarımızdan aldığımız güç ve mücadele azmiyle, gelecek nesilleri imar ediyoruz. Bu gurur gününde tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm hemşehrilerimin 5 Nisan madalya gününü en içten dileklerimle kutluyorum.”