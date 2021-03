Başkan Okay: Kadınların toplumun en önemli parçasıdır

Başkan Okay, kadınların toplumun en önemli parçası olduğunu hatırlatarak, “kadınlarımızın çalıştığı ortam daha da güzelleşiyor” dedi. Toplumun en önemli parçasının kadın olduğunu hatırlatan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçenin kalkınması ve gelişmesi adına yoğun çaba harcayan kadın mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Kadının elinin değdiği tüm işlerin ayrı bir güzelliğe kavuştuğunu aktaran Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kadın, toplumumuzun en önemli parçasıdır. Annelik rolüyle geleceğimizi inşa eder, aile yapısının çatısını oluşturur. Bu bakımdan kadınlarımıza her zaman pozitif ayrımcı olarak yaklaşıyor ve onların sosyal hayatın içerisinde olması adına elimizden geleni yapıyoruz. Ortaya koyduğumuz projelerde kadınları ve gençleri öncelik alıyoruz.”

KADINLARIMIZA POZİTİF AYRIMCIYIZ

Kadınlara yönelik hizmetlerini sıralayan Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kadınlarımızın kendilerini eğitmeleri, geliştirmeleri adına birçok çalışma yaptık. Bu çalışmaların başında da çeşitli kurslarımız gelmektedir. Pandemi öncesinde Dulkadiroğlu Konağımızda kadınlarımıza yönelik birçok kurs faaliyetinde bulunduk. Bunların başında simsırma, halı dokuma, ahşap yakma ve boyama gelmektedir. Bu kurslarda kadınlarımız hem el sanatlarını öğrendiler, hem de bu el sanatları aracılığıyla aile bütçelerine katkı sağladılar. Bundan sonraki süreçte de kadınlarımızın sosyal hayat içerisinde daha fazla görev alması ve ön plana çıkması adına gereken tüm çalışmaları yapacağız. Kadınlarımızın iş hayatında istihdam edilmesini de ayrıca destekliyoruz. Daha önce yaptığımız İŞKUR programlarında kadınlarımıza öncelik verdik. Şuanda belediyemizde çok sayıda kadın mesai arkadaşımız bulunmaktadır. Kadınlarımızın gayretleriyle çalıştıkları ortamlar daha da güzelleşmektedir. Tüm işverenlerimizin bunu göz önünde bulundurması ve bu anlamda kadınlara ayrıca istihdam sağlanması gerekmektedir. Ak Parti hükümetleriyle birlikte kadın istihdamı da artmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşvikleriyle bu artış her geçen gün büyümektedir. İnşallah kadınlarımız sayesinde ülkemiz her alanda daha da başarılı olacaktır.”

KADINA HAK ETTİĞİ DEĞERİ VERMELİYİZ

Kadına şiddet konusuna da değinen başkan Okay, şunları aktardı : “Maalesef kadına şiddet konusu da ülkemizin gündeminden düşmemektedir. Bu tarz olayların yaşandığını görmek bizleri de son derece üzmektedir. Kadın cinayetlerin son bulması ve toplumumuzun kadına hak ettiği değeri göstermesi temennimizdir. Bu hususta önceliğimizin kadının bir anne olduğunu unutmamaktır. Toplumumuzun geleceğini annelerimiz şekillendirmektedir. Peygamber efendimiz, “Cennet Annelerin Ayakları Altındadır” sözüyle kadına vermemiz gereken önemi özetlemektedir. Bu bilinçle kadınlarımızı koruyalım ve kollayalım. Onların bir anne olduğunu aklımızdan çıkarmayalım.”