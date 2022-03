Başkan Okay: ''Kahramanmaraş’ın geleceği turizmdedir''

Ortaya koydukları restorasyon çalışmalarını anlatan Başkan Okay, bu çalışmaların turizme büyük katkı sağladığını ifade etti. Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Emre Kaçamaz ve Yönetimiyle istişare toplantısında bir araya gelen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, restorasyonu tamamlanan konaklar ile ilgili bilgiler vererek bu konakların turizme katkısını anlattı. Başkan Okay, toplantıda yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana şehrimizin turizm potansiyeline dikkat çektik. Bu potansiyeli kullanma adına çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların başında tarihi konakların restore edilerek turizmin hizmetine sunulması yer almaktadır. Bu bağlamda ilk olarak dört adet konak satın alarak çalışmalara başladık. İlk konağımızı Mutfak Müzesi olarak restore edip hizmete sunduk. Yerli ve yabancı turistlerin uğramadan gitmediği Mutfak Müzesi adeta Kahramanmaraş’ın turizmdeki aynası oldu. Yine Mutfak Müzesi’nin hemen yanı başında bulunan bir konağımızı da Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi olarak restore edip hizmete sunduk. Dulkadiroğlu Konağı ve Maraş Araştırmalar konağı ile bu çalışmalarımızı sürdürdük. Bu konaklarımız, içerisinde çeşitli materyalleri sergileyerek turizme katkı sağlıyorlar. Ayrıca tarihi sokakları restore ederek turizme katma değer sağlıyoruz. Şehrimizin turizm potansiyelinin farkındayız. Bunun için turizmin istifadesine sunacak projeler ortaya koyuyoruz. Bahtiyar Yokuşu Projesi bu projelerin büyük bir örneğidir. Bahtiyar Yokuşu projemizin devamı niteliğindeki bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Kapalı Çarşı ve Demirciler Çarşısı ile birleşecek olan bu projenin de büyüklüğüne dikkat çekmek istiyorum. Kahramanmaraş’ın turizmine katkı sunma adına başlattığımız çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz.”