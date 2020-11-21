Başkan Okay: ''Koronavirüs tedbirlerine harfiyen uymalıyız'

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ülkemizde de her geçen gün artmaya devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ 21.11.2020, 15:29 21.11.2020, 17:10

Kahramanmaraş genelinde ise koronavirüs tablosuna bakıldığında durum oldukça ciddi. Hatta güvenli alan olarak adlandırılan yeşil alanların hepsi kırmızıya yani en riskli alanlara dönüşmüş durumda.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, alınan tedbirlere harfiyen uyulması gerektiğine dikkat çekerek maske sosyal mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.

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