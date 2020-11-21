Başkan Okay: ''Koronavirüs tedbirlerine harfiyen uymalıyız'

Kahramanmaraş genelinde ise koronavirüs tablosuna bakıldığında durum oldukça ciddi. Hatta güvenli alan olarak adlandırılan yeşil alanların hepsi kırmızıya yani en riskli alanlara dönüşmüş durumda.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, alınan tedbirlere harfiyen uyulması gerektiğine dikkat çekerek maske sosyal mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.