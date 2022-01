Başkan Okay, lise öğrencileriyle bir araya geldi

Okul pansiyonunda kalan öğrencilerle sohbet eden Başkan Okay, öğrencilere hedefleri ve hayallerini sordu. Gençleri geleceğin teminatı olarak gördüklerini söyleyen Başkan Okay, “Sizlerin hayalleri ve hedefleri bizim geleceğimizdir. Bu nedenle hedefiniz en iyisi, hayaliniz en büyüğü olsun” dedi. Belediyecilik çalışmalarının detayları hakkında öğrencilere bilgiler veren Başkan Okay, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “İlçemizin gelişmesi, kalkınması ve hayal ettiğimiz noktaya gelmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı sizlerle paylaşmayı ve sizlerin de hayallerini genişletmeyi de önemsiyoruz. Geleceğin teminatı olarak gördüğümüz sizlerin kendini geliştirmesi ve hedef belirlemesinde bu gibi etkinliklerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugün bizleri burada misafir ettiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sizlere tavsiyem başarılı insan olma adına üstün bir çaba ortaya koymanızdır. Bu şehrin ve bu ülkenin geleceği olacaksınız.” Başkan Okay’ın konuşmasının ardından öğrenciler merak ettikleri konular ile ilgili soru sordu. Soru ve cevapların ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.