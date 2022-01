Başkan Okay mahalle ziyaretlerini sürdürüyor!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, mahalle ziyaretlerini sürdürerek vatandaşlarla istişare etti. Genç Osman, Erkenez, Karaziyaret ve Aksu mahallelerinde ziyaretlerde bulunan Başkan Okay, mahallelere yapılan ve yapılacak olan hizmetleri anlattı. Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Başkan Okay, çözümü noktasında yapılacakları aktardı. Başkan Okay, ziyaretlerinde yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Mahallelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla hasbihal etmeyi sürdürüyoruz. Mahallelerimize yaptığımız hizmetleri vatandaşlarımıza birebir anlatıyoruz. İlçemizin gelişmesi ve kalkınması adına ortaya koyduğumuz projeleri onlarla değerlendiriyoruz. Onların görüş ve önerilerine kulak veriyoruz. İlçemizin büyümesi, kalkınması ve daha yaşanılabilir hale gelmesi adına elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.”