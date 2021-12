Başkan Okay mahalle ziyaretlerini sürdürüyor!

Başkan Okay, mahallelere yapılan hizmetleri anlatarak, yeni projeler hakkında vatandaşlara bilgiler verdi. Bulduğu her fırsatı vatandaşla istişare ederek değerlendiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, son olarak İstasyon, Sümer ve Mehmet Akif mahallelerinde vatandaşla bir araya geldi. Mahallelere yapılan hizmetleri anlatan Başkan Okay, yeni yapılacak projeler hakkında da vatandaşlara bilgiler verdi. Başkan Okay, mahalle muhtarlarıyla da sohbet ederek şunları söyledi: “Tüm güzellikleri bünyesinde barındıran bir ilçemiz var. Bu güzellikleri korumak ve içerisinde bulunan vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltmek elbette bizim görevimiz. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Kıymetli muhtarlarımız mahallelerinin sorunlarını bizlere iletiyor. Çözümü noktasında hep birlikte mücadele ediyoruz. Mahallelerimizin sorunlarını bir bir çözüme kavuşturuyoruz. Hatta standardı yükseltme adına mahallelerimize sosyal tesis, spor alanları, yürüyüş parkuru, sosyal aktivite alanları ve daha birçok hizmet yapıyoruz. Bu çalışmalarımız bundan sonraki süreçte de artarak devam edecek. Ben bu çalışmalarda bizleri destekleyen kıymetli vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi, onlar her şeyin en güzeline layıktır. Bizler de onlara en güzelini sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz.”