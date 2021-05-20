Başkan Okay: Mazlumun yanında zulmün karşısındayız

Kafkas halklarına yapılan zulmü ve soykırımı hatırlatan Başkan Okay, Çerkezlerin acılarını paylaştıklarını söyledi. Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Okay, şunları söyledi: “Çerkez ve Kafkas halklarının maruz kaldığı sürgün ve soykırım tarihin en acımasız ve karanlık sayfalarından birisidir. Tarih boyunca yaşadıkları Kafkasya'da onurlu bir mücadele ve direniş gösteren Çerkez halkı, ne acıdır ki hak hukuk tanımaz bir politikayla, soykırıma uğramış ve sürgün edilmiştir. Bu insanlık dışı süreçte Çerkezlerin zulme ve işgale karşı verdikleri kahramanca mücadele asla unutulmayacaktır. Büyük Sürgün’ün bu yıl dönümünde Çerkez kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını diliyoruz.”

Başkan Okay, mesajında Filistin’de yapılan zulmede değindi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dünyadaki tüm mazlumların yanında olduğunu hatırlatarak mesajını tamamladı.