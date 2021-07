Başkan Okay, mesire alanında vatandaşlarla bir araya geldi

Hafta sonu Doğal Yaşam Parkı ve Mesire alanını ziyaret eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşlarla bir araya geldi. Normalleşmenin tadını çıkaran vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyaran Başkan Okay, ziyareti sonrasında yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Pandemi sürecinin stresini atma adına vatandaşlarımız mesire alanlarımıza yoğun bir ilgi gösterdi. Bizlerde onlarla birlikte burada hoş bir vakit geçirdik. Yıl boyunca vatandaşlarımız pandemiden dolayı stresli günler geçirdi. Çok şükür devletimizin gücü, milletimizin gayretiyle pandemi sürecini istenen seviyelere getirdik. Şuanda vatandaşlarımız bu yeni sürecin tadını çıkarıyor. Bizlerde onları ziyaret ederek sürecin eskiye dönmemesi adına almaları gereken tedbirleri hatırlatıyoruz. Şuanda mesire alanlarımız ve tüm yeşil alanlarımız vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak normal sürecin tadını çıkaracağız. Vatandaşlarımızın mesire alanlarımızdan ve tesislerimizden duydukları memnuniyet de bizler için son derece önemlidir. Hemşerilerimize daha güzel hizmet etme adına gece gündüz çalışıyoruz. Her zaman ve her koşulda onların yanındayız.”