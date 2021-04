Başkan Okay: ''Millet iradesinin üzerinde başka bir güç tanımayız''

Başkan Okay, 15 Temmuz 2016 yılından bu yana darbeye karşı nöbette olduklarını hatırlatarak, “Biz millet iradesinin üzerinde başka bir güç tanımayız” dedi. Dulkadiroğlu Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Necati Okay’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Dulkadiroğlu Belediyesi Kamu Külliyesi toplantı salonunda düzenlenen meclis toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Toplantı öncesinde 5 Nisan Madalya günü dolayısıyla kısa bir konuşma yapan Başkan Okay, kurtuluş mücadelesi şehitlerini rahmetle andı. Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkan Okay, bir konuşma yaptı. Okay, bildiri yayınlayarak darbe imasında bulunanlara seslenerek şunları söyledi: “Millet iradesini görmezden gelerek, devletimize sözde bildirilerle gözdağı vermeye çalışanlara karşı devletimizin yanındayız. Devletin ortaya koyduğu çaba ve gayreti görmezden gelerek, uydurma konu ve başlıklarla darbe imasında bulunanlar, önce millet vicdanında, sonra da adalet önünde hesap verecektir. Milletimiz, 15 Temmuz Darbe girişiminde darbecilere karşı tavrını en net şekilde ortaya koymuştur. Darbe heveslisi olanlara buradan bir kez daha duyurmak istiyorum. Millet, 15 Temmuz 2016’dan bu yana Darbeye karşı nöbettedir. Biz millet iradesinin üzerinde güç tanımayanlarız. Milletimizin verdiği ferasetle devletimizi daha güzel yarınlara en iyi şekilde taşıyacağız. Bu vesileyle, sözde bildiri yayınlayarak darbe imasında bulunan emekli amiralleri şiddetle kınıyorum.”

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANDI

Nisan ayı meclis toplantısında şu gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı: Asil ve yedek kâtip üye seçiminin yapılması. Birinci ve ikinci Başkan Vekilliği seçiminin yapılması. Encümen Üyesi seçiminin yapılması. Plan ve Bütçe Komisyonu seçiminin yapılması. İmar ve Bayındırlık Komisyonu seçiminin yapılması. Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu seçiminin yapılması. Çevre ve Sağlık Komisyonu seçiminin yapılması. Eğitim Komisyonu seçiminin yapılması. Denetim Komisyonu Raporu hakkında Meclisimizin bilgilendirilmesi. 2020 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi. Kültür ve Sosyal İşler Komisyonunun Şehit Polis Memuru Barış GÖL hakkındaki raporunun görüşülmesi. Kültür ve Sosyal İşler Komisyonunun Şuşa Şehri hakkındaki raporunun görüşülmesi. Uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi. İlave uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.