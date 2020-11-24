Başkan Okay: ''Milli kahramanımız nezdinde tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz''

Başkan Okay, “Milli kahramanımız Sütçü İmam’ın sıktığı ilk kurşun kurtuluş savaşının fitilini ateşleyen ilk kıvılcım olmuştur” dedi. Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun destansı mücadelesinin ilk kurşununu sıkan milli kahramanı Sütçü İmam’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Milli kahramanımız nezdinde tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.

Sütçü İmam’ın sıktığı ilk kurşunun kurtuluş savaşını başlattığını hatırlatan Başkan Okay, mesajını şu şekilde sürdürdü: “Tarih, Türk milletinin destansı mücadelelerini yazarken, milli kahramanlarımızı da bu destanın simgeleri olarak kaydetmiştir. Fransız ve Ermeni zulmüne başkaldıran Kahramanmaraş’ımızın milli kahramanı Sütçü İmam’da onlardan biridir. Milletin namusuna el uzatan hainlerin nefesini kesen Sütçü İmam, bu duruşuyla milli mücadelenin fitilini de ateşlemiştir.

Sütçü İmam ve kurtuluş savaşı kahramanlarımız sayesinde bu topraklar düşmana bırakılmamıştır. Kurtuluş savaşı kahramanlarından aldığımız bu toprakları ilelebet koruyacağız ve kollayacağız. Bizlerden sonraki nesillere de aynı güzellikte aktaracağız. Bu vesileyle, milli kahramanımız Sütçü İmam’ı ölümünün yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Onun nezdinde tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz.”