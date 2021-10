Başkan Okay: Muhtarlar Vatandaşa Hizmette En Yakın Mesai Arkadaşlarımızdır

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Muhtarlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında muhtarların önemine değindi. Başkan Okay, Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli bir parçasıdır” diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ortaya koyduğumuz hizmetleri vatandaşlarımıza en verimli şekilde ulaştırma adına muhtarlık müessesi büyük bir öneme sahiptir. Vatandaşlarımızın tercihi ve seçimle işbaşına gelmiş muhtarlarımız, son derece önemli bir unvan taşımaktadır. Devletimizin vatandaşlarımıza ulaşmasında her zaman en ön saflarda olan muhtarlarımız, halkımızın kendi içlerinden biri olarak gördükleri, her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini rahatlıkla ilettikleri temsilcileridir. Bizler muhtarlarımızı en yakın çalışma arkadaşı olarak görüyoruz ve omuz omuza çalışıyoruz. Onların talep ve isteklerini hassasiyetle yerine getiriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, öncelikle Kahramanmaraş’a ve Dulkadiroğlu’na hizmet eden muhtarlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hayatını kaybeden muhtarlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”