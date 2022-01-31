Başkan Okay: ‘Olumsuz hava koşullarından etkilenen çiftçimizin yanındayız’

Yurt genelinde etkili olan ve birçok kesimi olumsuz yönde etkileyen kar yağışı sonrasında yaralar sarılıyor. Dulkadiroğlu Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde karla mücadele çalışmaları yaparak çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdü. Bu çalışmaların yanı sıra kar yağışında büyük hasar gören sera ve tarım arazilerinde de çalışma yapan ekipler, çiftçinin mağduriyetinin bir nebzede olsa giderilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Seralarda devam eden çalışmaları incelemek ve çiftçiyle hasbihal etmek için ziyarette bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yağışlardan etkilenen üreticiye geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu zorlu süreçte çiftçinin yanında olduklarını vurgulayan Başkan Okay, ziyaretler sonrasında yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Geçtiğimiz haftadan bu yana olumsuz hava koşulları tüm yurtta olduğu gibi şehrimizde de çok etkili oldu. Öncelikle bu yağışları kurak geçen bir yılın ardından rahmet olarak görüyoruz. İnşallah şu olumsuzlukların aksine bahar ve yaz döneminde çiftçimiz iyi verim elde eder ve tüm bu olumsuzlukları unuturuz. Yoğun kar yağışı altında olan ilçemizde karın bir esarete dönüşmemesi adına ekiplerimiz gece gündüz çalıştı. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm çalışmaları yaptık. Bu çalışmaların dışında özellikle tarım yapılan bölgelerimize de ulaşmaya çalıştık. Özellikle seralarımız bu durumdan olumsuz yönde etkilendi. Birçok sera hasar gördü ve çöktü. Bu durumu tespit etmek ve çiftçimize yardım etmek amacıyla Fen İşleri ekiplerimizi görevlendirdik. Ekiplerimiz şuanda çiftçimizin yanında. Onların mağduriyetlerine bir nebze de olsa çözüm bulmak için çalışıyor. Bizler de çiftçilerimizi ziyaret ederek durum hakkında bilgiler aldı. Elimizden gelenin fazlasını yaparak çiftçilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Ben hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”