Başkan Okay: On bir ayın sultanı yine hoş geldi sefa getirdi
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Okay, “Manevi huzuru en derinde yaşadığımız On bir ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
KAHRAMANMARAŞ 12.04.2021, 18:35
Başkan Okay, birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı mesajında şunları söyledi: “Sevgili hemşerilerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifinizi gönülden tebrik ediyorum. Pandemi sebebiyle bu yıl da buruk duygularla girdiğimiz, Ramazan-ı Şerefin, şehrimize, ülkemize ve tüm dünyaya huzur, barış ve esenlik getirmesini diliyorum. Rabbim hepimize bu mübarek ayın rahmetinden, bereketinden ve feyzinden istifade etmeyi nasip eylesin. Bu vesileyle, darı bekaya uğurladığımız büyüklerimize ve kardeşlerimize Yüce Mevla’dan rahmet diliyorum. Allah’a emanet olun.”
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