Başkan Okay pazar esnafıyla bir araya geldi!

Başkan Okay, her fırsatta vatandaşla bir araya geldiklerini hatırlattı. İlçede ihtiyaç duyulan alanlara yeni semt Pazar yerleri oluşturduklarını hatırlatan Başkan Okay, mevcut Pazar yerlerinin de bir bir iyileştirildiğini dile getirdi. Pazar esnafının en büyük sorununun yazın sıcaktan, kışın ise soğuktan korunamamak olduğunu aktaran Başkan Okay, bu soruna çözüm olarak Pazar yerlerini kapalı hale getirdiklerini söyledi.

Başkan Okay, Pazar esnafını ziyareti ve alışverişi sonrasında yaptığı konuşmasında şunları belirtti: “Bulduğumuz ilk fırsatta semt pazarı esnafımızla bir araya geliyoruz. Onların sorunlarını dinliyoruz ve çözümler üretiyoruz. Bu sorunların başında gelen kapalı semt pazarı sorununu bölgemizde çözüme kavuşturma adına çalışmalar yaptık. Namık Kemal, Doğukent ve Bahçelievler Pazar yerlerimizi kapalı hale getirdik.

Divanlı mahallemiz için de başlattığımız çalışma tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah kısa sürede orası da faaliyete geçecek. Pazar esnafımız yazın sıcaktan, kışın ise soğuktan korunacak. Bunun dışında pazarda alışveriş yapan vatandaşlarımızla da hasbihal ediyoruz. Onların memnuniyeti bizleri ayrıca mutlu ediyor.”